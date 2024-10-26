太古城本月交投勢升逾倍

此外，鰂魚涌太古城二手交投亦急增，本月暫錄25宗成交，較上月全月增逾九成，料全月成交量按月增逾倍。中原分行資深區域營業經理王秀芬表示，屋苑鳳山閣中層G室，實用582方呎，兩房間隔，望園景及小量海景，獲用家以798萬元承接，實呎13,711元。原業主1982年3月49.5萬元買入，持貨逾42年，帳面獲利748.5萬元或逾15倍。

天水圍嘉湖山莊本月交投亦急升，更罕錄相鄰戶成交。美聯聯席區域經理湯少建表示，嘉湖山莊景湖居9座高層C及D室相鄰戶，實用分別為544及546方呎，兩伙共1090方呎，兩戶均為3房間隔。據悉，買家為同區換樓客，以888萬元承接相鄰單位，實呎8146元，屬市價水平。原業主2014年分別以300萬及350萬元買入單位，持貨約10年，帳面升值238萬元或37%。

大埔康樂園錄得大幅蝕讓個案，有關單位位於第26街雙號屋，實用1628方呎，以2600萬元沽出，實呎15,971元。原業主2020年約3300萬元購入，帳面蝕讓約700萬元或約21%，若連使費料實蝕近900萬元或約27%。

[香港地產]