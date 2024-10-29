市建局則指，招標遴選小組詳細審議該份標書後，認為投標者在招標條款之上額外提出條款，而該建議的條款與市建局的招標條款存在差異。按市建局招標項目既定的政策及指引，招標遴選小組向董事會建議不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及就有關標書的標價作財務評估。

市建局：入標提額外條款與局方存差異

為增加項目的吸引性，市建局早前優化篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，提供較靈活的付款方式；另外，亦有檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後出售單位時有更大彈性

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位；市建局將撥出逾5382方呎樓面，作社區幼兒中心。另項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。綜合市場消息，項目截標前的估值約18億至約21億元，預計每方呎樓面價約3,500至4,200元。

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