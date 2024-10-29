會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，新價單的單位涵蓋開放式至3房1套戶型，實用面積由304至627方呎，以最高折扣12%計，折實價由547.6萬至1288.5萬元，折實呎價由17,113至20,550元，以折實金額計，逾七成單位樓價低於800萬元。

MIAMI QUAY I上月減息後沽18伙

周六首輪開售的單位，58伙全屬標準戶，由開放式至3房1套間隔，實用面積由265至627方呎，折實價由442.3萬至1285.2萬元，折實呎價由16,691至20,549元，今批折實平均呎價為18,505元。其中，入場單位為第3座5樓G室，實用265方呎開放式間隔，定價502.6萬元、呎價18,966元，扣除12%折扣後，折實價為442.3萬元，折實呎價16,691元。至於10伙招標形式推售的特色戶，實用由267至1,275方呎，值得留意，第5座低座大樓僅提供23伙，將以價單或招標形式一次過推售。

黃光耀補充，同系的MIAMI QUAY I 自9月減息以來錄18宗成交，向九龍灣海景的單位呎價達2.3萬至2.6萬元，而享空中花園景觀的單位呎價約2.2萬至2.3萬元。

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