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首三季普通話拼音買家佔8133宗涉906億破紀錄 內地客人均1100萬港買樓

隨着港府撤銷所有樓市撤辣及全方位搶人才，內地客於本港樓市再度活躍。中原地產最新數據顯示，今年首三季本港一、二手私人住宅市場錄得33,915宗買賣登記，樓價總值3,093億元；當中「普通話拼音買家」佔8,133宗或24%，涉及金額高達906億元，兩個數字均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港買「磚頭」。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%及43%。當中二手佔一半以上，有4,366宗。

每宗買賣登記平均逾1100萬

今年首三季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業地區，包括北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得1,090宗普通話拼音買家入市，佔整體二手約25%；有「小福建」之稱的北角佔131宗最多，涉及樓價10.1億元，當中健威花園、城市花園及柏蔚山最多這類客，北角已連續兩年錄得最多該類客買樓。其次是荃灣市中心及奧運站，分別123及120宗。

中原指，從數據可見，內地客買得最多的其實是二手物業，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，更是他們來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區便宜，較易「上車」。香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱，特別是一班已發迹的內地豪客，如新地（0016）海璇，內地客比例高達六成。

該統計又指，十大屋苑今年第三季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已超過去年全年244宗，創3年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。

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