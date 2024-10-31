目前項目餘下41伙繼續招標，雷霆稱，稍後會集中招標推售特色單位，包括第3座的Peak Tower 49及50樓B室PRESIDENTIAL SKY HOUSE，屬頂層複式連天台戶，實用面積3,936方呎，連1280方呎平台、610方呎天台，設有私人泳池，期望單位創出全區呎價新高。

新地代理總經理胡致遠稱，今日標售單位成交價由2,489萬至7,810萬元，成交呎價約28,162至39,345元。成交價最高的單位為第3座Peak Tower 43樓B室，實用面積1,985方呎4房戶，以7,810萬元售出，呎價39,345元。全盤招標推售單位已累售88伙，而第3座的Peak Tower佔42伙，平均售價逾5,200萬元。

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