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天璽‧天累售865伙 吸金破100億

綜合市場資訊，10月一手成交宗數直逼3000宗，當中銷情最好的新地（0016） 啟德天璽·天，今日公布再以招標售出13伙，套現逾4.5億元，全星期共標售23伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目第1期自本月初銷售至今累積售865伙(包括價單及招標單位)，佔全盤906伙逾95%，總套現金額突破100億元。

目前項目餘下41伙繼續招標，雷霆稱，稍後會集中招標推售特色單位，包括第3座的Peak Tower 49及50樓B室PRESIDENTIAL SKY HOUSE，屬頂層複式連天台戶，實用面積3,936方呎，連1280方呎平台、610方呎天台，設有私人泳池，期望單位創出全區呎價新高。

新地代理總經理胡致遠稱，今日標售單位成交價由2,489萬至7,810萬元，成交呎價約28,162至39,345元。成交價最高的單位為第3座Peak Tower 43樓B室，實用面積1,985方呎4房戶，以7,810萬元售出，呎價39,345元。全盤招標推售單位已累售88伙，而第3座的Peak Tower佔42伙，平均售價逾5,200萬元。

 

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