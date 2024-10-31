王美鳳又指，最近樓按全面放寬，加上多個市場利好因素出現包括減息期展開、銀行樓按積極、中央刺激經濟措施等，入市信心明顯提升，樓市氣氛轉好，第四季首月樓市一二手交投明顯大增，置業需求增加帶動樓價見底回穩；加上今年按揭成數放寬有利降低高成數按保使用比例，預期第四季末住宅按揭負資產數字可掉頭回落。根據中原按揭客戶數字，2023年客戶選用按保佔整體比例達29%，今年自2月份撤辣並放寬按揭成數後，3月至9月份按保申請比例已回落至平均17%，而最近10月份按保比例更回落至15%。

此外，王指，雖然負資產數字有所上升及負資產拖欠比率由第2季之0.11%稍升至0.13%，對比過往2004年首季負資產數字處於4萬宗相若水平，整體拖欠比率約達0.8%，以及2003年期間拖欠比率約1%，現時負資產拖欠比率仍屬相當低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，加上現時失業率仍維持於3%低水平，未來樓價回穩機會高亦使負資產續增的風險降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

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