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中原按揭王美鳳：寬按有利降按保使用比例 料本季負資產宗數將回落

金管局今日公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭今年第3季末大增至40,713宗，較第2季末30,288宗增加34%，宗數創逾20年新高，涉及金額亦由1,550億元增加34%至2,075億元，金額創2001年第三季起有紀錄以來季度新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第3季末住宅按揭負資產升至40,713宗，主因是今年第3季樓價對比第2季平均下跌約4%，加上樓價已由2021年高位至今累跌平均約29%，分別跌穿樓價2成及1成界線，令近年一些高成數按揭包括9成按揭及8成按揭列入負資產類別，因此負資產仍錄得增幅。

王美鳳又指，最近樓按全面放寬，加上多個市場利好因素出現包括減息期展開、銀行樓按積極、中央刺激經濟措施等，入市信心明顯提升，樓市氣氛轉好，第四季首月樓市一二手交投明顯大增，置業需求增加帶動樓價見底回穩；加上今年按揭成數放寬有利降低高成數按保使用比例，預期第四季末住宅按揭負資產數字可掉頭回落。根據中原按揭客戶數字，2023年客戶選用按保佔整體比例達29%，今年自2月份撤辣並放寬按揭成數後，3月至9月份按保申請比例已回落至平均17%，而最近10月份按保比例更回落至15%。

此外，王指，雖然負資產數字有所上升及負資產拖欠比率由第2季之0.11%稍升至0.13%，對比過往2004年首季負資產數字處於4萬宗相若水平，整體拖欠比率約達0.8%，以及2003年期間拖欠比率約1%，現時負資產拖欠比率仍屬相當低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，加上現時失業率仍維持於3%低水平，未來樓價回穩機會高亦使負資產續增的風險降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

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