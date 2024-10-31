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十大屋苑本月228宗成交 按月升六成7個月新高

本月除新盤銷情理想外，十大屋苑交投量亦回升。中原地產統計顯示，十大屋苑本月錄得228宗成交，按月急增61.7%，與一手同步創7個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受減息及施政報告推出「組合拳」加持，樓市氣氛好轉，十大屋苑二手交投大幅增加，9個屋苑均錄升幅，成交宗數僅次於撤辣後3月的371宗。反映出樓市雖較撤辣時反應慢熱，但正以穩健的速度持續增長，樓市長遠發展向好。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市氣氛好轉，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城業主趁機沽貨套現，買家置業信心增加，尤其是有實際自住需求的買家，入市決定明顯加快。

太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日逾一宗，更創近7個月單月成交量新高，平均實呎13,849元，按月微升1.2%。

中原分行副區域營業經理伍錦基表示，受本月施政報告一系列利好樓市消息帶動下，整體交投氣氛好轉，買家入市步伐明顯加快，沙田第一城本月錄31宗成交，較上月錄19宗大增63.2%，平均實呎13038元水平，亦較上月升5.6%，價量齊升，本月一手熱賣，帶動整體入市氣氛，料旺市可持續至下月。

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