中原資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市氣氛好轉，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城業主趁機沽貨套現，買家置業信心增加，尤其是有實際自住需求的買家，入市決定明顯加快。

太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日逾一宗，更創近7個月單月成交量新高，平均實呎13,849元，按月微升1.2%。

中原分行副區域營業經理伍錦基表示，受本月施政報告一系列利好樓市消息帶動下，整體交投氣氛好轉，買家入市步伐明顯加快，沙田第一城本月錄31宗成交，較上月錄19宗大增63.2%，平均實呎13038元水平，亦較上月升5.6%，價量齊升，本月一手熱賣，帶動整體入市氣氛，料旺市可持續至下月。

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