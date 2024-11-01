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合和擴大南固臺發展地盤  單位增逾兩成至312伙

發展逾20年，合和旗下灣仔合和中心二期陸續落成，其中合和商場的延展部分今日正式試業，而毗鄰南固臺，合和最新提修訂方案，將去年完成併購的秀華坊18號加入發展範圍，並移除地積比率限制、以及放寬建築物高限至120米（主水平基準以上，下同），令單位數目增加逾兩成至312伙，而總樓面則增加一倍至約31萬方呎。

據城規會文件顯示，合和就南固臺提出改劃要求，將發展地盤範圍修訂為山坡臺1號、1A號、2號及3號、船街55號（即南固臺）、捷船街1至5號、船街53號、秀華坊18號、內地段第9048號及毗鄰政府土地，地盤面積約3.4萬方呎，以總地積比率逾9.1倍發展，申建一座建於開放予公眾的休憩空間和 3層平台之上的24層的住宅大樓，建築物高度為120米，與毗鄰的合和中心至秀華坊連合起來，成梯級式發展。

地積比率限制移除後，住宅部份擬以逾8.8倍發展，申建312伙、平均面積約960方呎的住宅單位，較去年中獲批的方案255伙、平均面積534方呎的住宅單位，單位數目增加57伙或22%、而平均面積則增加426方呎或80%。連同零售樓面計，南固臺發展的總樓面達31萬方呎，較過去15.22萬方呎，大增一倍。

申請人表示，修訂後的發展方案，呼應政府現時增加房屋供應，能於短期內以可持續的方式滿足市場需求，亦不會對景觀、視覺、交通等造成不良影響。

翻查資料，新加納入發展範圍的秀華坊18號，是合和在去年11月透過強拍，以1.36億元統一該可建樓面約16,787方呎，每方呎樓面價約8100元。

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