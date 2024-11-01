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CCL按周微跌0.04% 連續5周136點爭持

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL持續低位反覆徘徊。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報136.87點，按周微跌0.04%，是10月8日港股急跌，10月9日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，10月12日啟德天璽‧天第1期次輪238伙沽清當周的市況。恒生指數大幅波動，CCL連升3周後回軟，指數連續5周於136點上下爭持，最高136.92點，最低135.86點。樓價在低位反覆回穩，但回升動力暫不算十分明顯，相信短期CCL仍於135到137點之間窄幅徘徊。

楊又稱，展望11月初美國總統大選及聯儲局議息結果公布後，樓價走勢或會有突破。CCL繼續處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年暫時累跌7.02%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.47%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.30%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.74%。10月29日市建局九龍城啟德道/沙浦道發展計劃項目流標，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮以逾10.2億元批出，11月2日啟德DOUBLE COAST I首輪價單推售58伙，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

 

 

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