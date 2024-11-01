楊又稱，展望11月初美國總統大選及聯儲局議息結果公布後，樓價走勢或會有突破。CCL繼續處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年暫時累跌7.02%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.47%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.30%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.74%。10月29日市建局九龍城啟德道/沙浦道發展計劃項目流標，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮以逾10.2億元批出，11月2日啟德DOUBLE COAST I首輪價單推售58伙，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

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