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胃仙U經銷商倫氏家族 4600萬沽春暉8號3房戶

【明報專訊】樓價仍在低位反覆徘徊之際，有名人蝕讓沽貨離場，胃仙U港、澳總經銷商全球藥業倫氏家族成員新近蝕沽大坑物業。資料顯示，由倫氏家族成員葉婉婷持有的大坑春暉8號中層B室，實用面積1542方呎，3房雙套間隔，新近以約4600萬元售出，實呎29,831元。

持貨12年半料實蝕15%

上述單位原由倫洪楷及葉婉婷共同持有，於2012年4月以5099.5萬元一手購入，其後2017年倫洪楷「甩名」、由葉氏持有，持貨約12年半，帳面蝕約500萬元或逾9%，連使費料實蝕約762萬元或近15%。

資料顯示，登記買家為翁國基及翁詩雅，其中翁國基與香港老店、風扇生產商蜆殼電業（2381）的主席兼非執行董事名字相同，料為同一人。

其他二手方面，天水圍嘉湖山莊上月共錄43宗成交，按月升1.3倍，創7個月新高，近日有業主持貨僅兩年即蝕讓離場。

單位為景湖居2座中層D室，實用面積547方呎，3房間隔，以420萬元易手，實呎7678元。原業主2022年500萬元買入，持貨僅約兩年，帳面蝕80萬元或16%，連使費料實蝕約127.4萬元或25%。

CCL跌0.04% 連續5周136點爭持

事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL連升3周後回軟，指數並連續5周於136點上下爭持。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL繼續處於逾8年低位，最新報136.87點，按周微跌0.04%，是反映10月8日港股急跌、10月9日港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，以及10月12日啟德天璽‧天第1期次輪238伙沽清當周的市况。樓價在低位反覆回穩，但回升動力暫不算十分明顯。楊相信，短期CCL仍於135到137點之間窄幅徘徊，展望11月初美國總統大選及聯儲局議息結果公布後，樓價走勢或見突破。

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