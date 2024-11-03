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美議息前十大屋苑周末7宗成交 6屋苑吞蛋

本周美國聯儲局議息，加上美國即將舉行總統大選，市場觀望氣氛濃厚。中原地產統計，十大屋苑周末錄7宗成交，按周跌46%，零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份一手成交錄約2990宗，按月多3倍，創7個月新高，受一手帶動，二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城周末錄2宗成交，平均實呎15901元，其中翠榕閣中層G室，實用1015方呎，3房1套連露台間隔，向西北，望開揚園景及海景，連全新裝修，獲用家以1722萬元承接，實呎16966元。原業主2007年4月804萬元買入，帳面獲利918萬元或逾1.1倍。

中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月開齋，位於6座高層A室，實用747方呎，4房1套間隔，享海景，以1025萬元沽出，實呎13722元。原業主2005年425萬元買入，持貨約19年，帳面獲利600萬元或1.4倍。

另美聯分行統計，11月首周末十大屋苑錄8宗成交，較上一個周末錄約13宗，按周下跌約38.5%，重回單位數，並創6周低位。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於發展商積極推盤，持續吸金，上月一手市場更錄得約3,000伙成交，創7個月新高，搶佔不少二手客源及購買力。雖然樓市受惠減息及放寬按揭成數等措施，刺激購買力釋放，但本月多個新盤仍部署推售，故二手交投亦有待突破，惟筍盤仍見一定承接力，不乏買家在二手尋寶。值得留意，11月份美國有望再次減息，屆時本港銀行或有減息機會，為市場增添動力。

 

 

 

 

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