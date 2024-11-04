已屆現樓的恒隆地產（0101）九龍灣皓日，樓盤剛以實呎20445元售出一伙標準兩房戶，呎價創項目現樓推售後新高。發展商今日亦更新價單，將於本周五以價單形式原價推售8伙。
恒隆地產物業銷售主管呂渭源表示，皓日剛售出35樓D室兩房標準戶，實用面積494方呎，折實價1010萬元，折實呎價20445元，創項目現樓重推後折實成交呎價新高。
發展商最新推出的2G價單，加推8伙，涉及1房至3房，實用面積326至592方呎，單位售價由776.8萬元至1369.4萬元，實呎23003至26000元，發展商保留原有折扣優惠，折實價約611.4萬至約1069萬元，折實呎價17959元至20297元。
其中折實呎價最平單位為26樓F室，實用面積592方呎，單位售價1361.8萬元，實呎23003元，以最高折扣及回贈23.25%計，折實價約1063.1萬元，折實呎價17959元。
呂渭源補充，項目自10月現樓重推後累沽18伙，套現逾1.3億元；而項目推售至今累售134伙，套現約11.5億元。
另發展商今日開放現樓住客會所予傳媒參觀，會所連園林空間逾15000方呎，設施包括24小時健身室、25 米室外泳池、瑜伽室、宴會廳、休閒雅座、閱讀室、燒烤區及兒童區等，當中室外泳池屬市區單幢新樓罕有。
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