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屯門市廣場舉辦高達45周年活動  3米高元祖高達將現身

《機動戰士高達》面世45周年，信和集團旗下屯門市廣場特別聯乘Bandai Namco於11月16日至明年1月1日舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，活動期間將全新打造3米高元祖經典「RX-78-2高達」立像，於屯門市廣場中央廣場現身，而4米高的充氣造型SD RX-78-2 高達亦將首度登場。此外，10月於Netflix推出的全新CG動畫《機動戰士高達：復仇的安魂曲》中的兩部機體，包括高達EX及無識別型渣古II的1.8米高立像，也將於全港首次攜手展出。

另聖誕佳節臨近，屯門市廣場的中庭將會豎立一棵以哈囉為主題、6.3 米高巨型聖誕樹，聖誕樹上除了掛滿紅、藍、黃高達經典顏色之哈囉掛飾，45 個經典高達模型亦化身聖誕掛飾慶祝45周年。此外，由即日起至12月31日，以元祖高達 RX-78-2 為主角的高達 45 周年主題巴士 (路線 960) 會遊走屯門至灣仔，車廂內濃縮了高達動畫 45 年的演變及經典角色，車程期間乘客可以細心發掘每個小細節，高達迷更有機會贏取 1:76 高達 45 周年主題巴士模型。另會場內還將展出高達系列自1979年至今的歷史，現場亦設高達模型期間限定店，近40 款限量版模型將會分階段推出。

 

 

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