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ST. GEORGE'S MANSIONS 相連戶近1.78億沽

市區一手豪宅再錄大額成交，信置（0083）牽頭發展、已屆現樓的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，上月連錄多宗成交，套現逾9億元後，本月已暫錄3宗成交，套現近2億元。最新透過招標形式售出第2座21樓A室及B室，總實用面積3,740方呎，連2車位成交價近1.78億元，呎價47,500元。據成交記錄冊顯示，買家享有60日成交期。信置執行董事田兆源表示，市場追捧超級豪宅，預期超級豪宅會繼續旺勢，價量齊升。項目至今累售85伙，總套現接近77億元。

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