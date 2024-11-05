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101 KINGS ROAD突擊上載樓書 最細面積204呎

美國聯儲局議息在即，多個新盤推售在即。宏安地產（1243）剛上載旗下炮台山新盤101 KINGS ROAD的樓書(原成報大廈)；宏安地產執行董事程德韻表示，項目提供251伙，實用面積介乎204至1,291方呎，由一房至四房間隔，當中主打的兩房單位，標準戶設132伙，佔項目單位總數約53%，實用面積376至440方呎。

另一房單位有60伙，佔項目總數約24%，實用面積244至310方呎；三房標準單位提供44伙，佔項目約18％，實用面積549至838方呎。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩補充，項目會所KINGS CLUB設於2樓，面積約6,000方呎，主要設施包括戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。物業2層地庫停車場提供24個住宅停車位及5個商業停車位 。

另外，101 KINGS ROAD提供15伙特色戶，當中5樓平台特色戶11伙，實用面積204至531方呎，每戶均設有平台；頂層特色單位設於31樓，命名為101 KINGS ROOFTOP，提供4伙，屬三房一套房連儲物室至四房雙套房連儲物室，實用面積861至1291方呎、配合嵌入式平台，所有頂層單位都設有內置樓梯直達天台，天台面積由660至955方呎。

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