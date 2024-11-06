新地副董事總經理雷霆表示，項目主打3房或以上大單位，首批先推8個4房單位招標推售，當中包括4伙頂層特色他又提及美國大選，指選舉結果對本港樓市影響不大，而且特朗普2016年上任期間本港樓市表現不差，目前市場各大新盤銷情不俗，特別是豪宅銷情，新地旗下豪宅單位錄得逾千萬元成交。

主打4房戶 兩房375呎起

新地代理副總經理唐錦江稱，項目主打千呎4房大宅，標準單位設有7種戶型，實用面積由375至1,039方呎，涵蓋兩房至四房，其中位於2樓的連平台特色單位有7伙，實用面積375 至 849方呎，連平台面積介乎63 至119方呎，另備有4個尊尚特色大宅，分布於18樓及19樓。太子道西233號已屆現樓，2020年10月申請預售樓花同意書，於2021年9月獲批。發展商曾表示項目計劃於9月推出，最終順延至本月。

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