根據樓書顯示，項目為單幢式物業，提供75伙，單位實用由375方呎兩房，至1748方呎四房戶，2樓至19樓屬住宅層，其中3樓至17樓的標準樓層，每層設有5至7伙，共用3部升降機，主要為兩房及四房單位，單位景觀大致可分為兩種，向南單位會望向加多利山豪宅地段，向北單位則面向太子道西。

特色戶方面，除了2樓為平台特色戶，18樓及19樓各有2伙，分別為連平台、及頂層連天台特色戶。其中19樓A室名為「天池至尊」，實用面積1,748方呎，4房連特大主人套房及衣帽間，連1,215 方呎天台，天台備有長約9 米天際泳池，飽覽加多利山景致；同層B室則名為「天際至尊」，實用面積1,465方呎，連 1,114平方呎天台，備有按摩池。

交樓配套方面，單位選用Miele及西門子廚房家電、大金冷氣等，另部分單位並無安裝煤氣喉，故只能選用電磁爐及電熱水爐，至於車位，項目提供38個住宅車位，即與住宅比例約為 2比1。

其他報道

上月4項目批預售涉1633伙按月升42倍 港島南岸5期825伙最大型

101 KINGS ROAD 最快下周開示位 首批最少51伙

赤柱靜修里11號2.8億放售 實呎3.78萬

北角峰景大廈3房連車位2700萬沽 10年實蝕5%

太古城特色戶1970萬沽 39年前一手買入帳賺14倍

Downtown 38兩房特色戶854萬沽 全盤228伙清袋

彩明苑本月開齋 3房未補價538萬沽23年帳升3倍

海璇II再連沽兩伙4房吸金1.17億

新港城3房事故同層戶550萬沽 28年升逾八成

揚海兩房2.55萬獲承租 呎租54元

【有片：睇樓手冊】連方I屆現樓 擁三港鐵線地利