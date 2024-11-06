新地（0016） 與會德豐合作的何文田太子道西233號，已屆現樓，部署下周開放現樓示範單位，並於短期內招標單位，發展商今日黃昏已上載項目樓書。
根據樓書顯示，項目為單幢式物業，提供75伙，單位實用由375方呎兩房，至1748方呎四房戶，2樓至19樓屬住宅層，其中3樓至17樓的標準樓層，每層設有5至7伙，共用3部升降機，主要為兩房及四房單位，單位景觀大致可分為兩種，向南單位會望向加多利山豪宅地段，向北單位則面向太子道西。
特色戶方面，除了2樓為平台特色戶，18樓及19樓各有2伙，分別為連平台、及頂層連天台特色戶。其中19樓A室名為「天池至尊」，實用面積1,748方呎，4房連特大主人套房及衣帽間，連1,215 方呎天台，天台備有長約9 米天際泳池，飽覽加多利山景致；同層B室則名為「天際至尊」，實用面積1,465方呎，連 1,114平方呎天台，備有按摩池。
交樓配套方面，單位選用Miele及西門子廚房家電、大金冷氣等，另部分單位並無安裝煤氣喉，故只能選用電磁爐及電熱水爐，至於車位，項目提供38個住宅車位，即與住宅比例約為 2比1。
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