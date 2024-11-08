聯儲局議息會議結束，宣布減息0.25厘，匯豐銀行同日跟隨宣布減息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時匯豐銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，供樓業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心增加，可帶動一二手物業交投量增加，促進經濟及樓按市場的復蘇。息口下跌，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用，估計其他銀行亦會跟隨。
現時市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為P減1.75%，即3.875（P=5.625%），現時匯豐銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，實際按息將下調至3.625厘。
假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P減1.75%，即3.875厘（P=5.625%），每月供款為23,512元，入息要求為47,024元；當銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，實際按息將下調至3.625厘，每月供款將減少709元（3%）至22,803元，入息要求將減少1,418元（3%）至45,606元，假設未來銀行再度下調最優惠利率（P），每月供款及入息要求亦將會繼續下降。
曹德明續指，預期聯儲局於12月仍大機會進一步減息0.25厘，料香港一個月HIBOR將跟隨美息反覆回落至3厘半或以下水平，本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐。
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