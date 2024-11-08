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中原王美鳳料年內實際按息維持3.625厘

美國聯儲局凌晨宣布2024年第7次議息會議結果，通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎4.5厘至4.75厘，是今年第二次減息，美息由9月至今累減0.75厘；具指標性的滙豐銀行公佈下調最優惠利率(P) 0.25厘至5.375厘，好過市場預期，料其他銀行將陸續跟隨，銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息減至3.625% (以市場H+1.3% 封頂P減1.75厘(P=5.375厘)計，P下降0.25%等於實際息率由3.875厘減至3.625厘)。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近拆息水平回升至高於9月份本港啟動減息時期，銀行決定加快再減P優於市場預期，反映銀行看好後市及未來息率回落走勢，減息後年內本港按息已累減0.5厘，現時市場按息由9月4.125厘減至3.875厘再減至現為3.625厘，平均按揭額450萬計每月供款已累積_減少逾千元(減幅1,287元/5.9%)，供款負擔進一步減輕，加上最近樓市已在多個利好因素下轉勢向好，料可鞏固樓市信心。

王美鳳預期年內按息維持3.625厘水平，美國新總統新策下料仍需持續減息調整高息水平及穩定經濟，料明年美國減息期延續，本港減息期亦跟隨延續，明年按息可進一步降低。

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