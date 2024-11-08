中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近拆息水平回升至高於9月份本港啟動減息時期，銀行決定加快再減P優於市場預期，反映銀行看好後市及未來息率回落走勢，減息後年內本港按息已累減0.5厘，現時市場按息由9月4.125厘減至3.875厘再減至現為3.625厘，平均按揭額450萬計每月供款已累積_減少逾千元(減幅1,287元/5.9%)，供款負擔進一步減輕，加上最近樓市已在多個利好因素下轉勢向好，料可鞏固樓市信心。

王美鳳預期年內按息維持3.625厘水平，美國新總統新策下料仍需持續減息調整高息水平及穩定經濟，料明年美國減息期延續，本港減息期亦跟隨延續，明年按息可進一步降低。

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