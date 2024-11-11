明報記者 林可為

對近期環球聚焦兩大政經事件，分別是共和黨籍特朗普贏得美國總統大選、明年初重新上台執政，以及聯儲局上周再減息0.25厘，李肇文認為，美國大選結束，對外貿易政策的不確定性或增加，但對本港樓市沒太直接影響；另外，雖然美國或有機會放慢減息速度，但除非美國通脹急劇惡化，否則利息下行周期大方向沒改變。

事實上，本港主要銀行最優惠利率（P）上周已跟隨美國減0.25厘，對本地樓市具提振作用，同時進一步擴闊供平過租情况，將吸引更多投資者買樓作長線投資。

稱早前峻譽準買家出價未合要求

李肇文指出，一手豪宅，特別是港島區新供應稀少，據統計，單計10月，成交價3000萬元以上的大額新盤成交約158宗，反映豪宅交投活躍；至於公司旗下峻譽‧渣甸山，較早時曾推出78伙位處第2座的單位招標，不乏準買家查詢和入標，但由於出價未合乎公司目標，故寧願惜售。

他透露，峻譽‧渣甸山預計明年中可獲批發入伙紙，部署屆時以現樓形式登場，並強調「傳統豪宅不怕守」，而香港是中國最具獨特地位的一線城市，豪宅物業將是帶動整體樓市向上的「火車頭」，預料明年樓價有力升10%。

李肇文：港是中國最獨特一線城市

李肇文續稱，近期港島半山區如波老道一帶的分層豪宅，以及山頂超級豪宅的成交呎價，均可作為峻譽‧渣甸山分層單位、特色大戶的參考價錢。

翻查資料，長實（1113）旗下波老道21 BORRETT ROAD，平均成交實呎徘徊約7萬元，而會德豐負責銷售的山項MOUNT NICHOLSON，成交呎價動輒約10萬元。

峻譽‧渣甸山提供114伙，涵蓋兩房及4房戶型，以及小量特色戶，實用介乎435至2948方呎，其中第1座以大單位為主，22樓頂層A室為最大單位，實用2948方呎4房設計，內置樓梯連接2048方呎天台，設私人泳池；至於第2座分層戶主打兩房戶型，大部分單位享政府大球場及港島市景，中高層遠眺維港景，項目設89個車位，初步估計項目總市值約70億元（總樓面約13萬方呎）。

葵涌全新盤涉350伙 主打中型戶

中信泰富在本港其他新盤發展，包括位處葵涌半山荔崗街的精品式住宅；李肇文表示，項目提供約350伙，主打兩房和3房戶，計劃2026年至2027年間推出，物業賣點是位處半山上，擁開揚都會景。翻查資料，中信泰富是於2022年底，斥資11億元投得上述荔崗街官地，以可建樓面逾25萬方呎計，每方呎樓面價約4390元。

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