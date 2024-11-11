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弦岸一房特色戶逾734萬沽 呎價2.7萬項目雙新高

今日一手成交市況淡靜，但個別較港島新盤錄得高價成交，莊士中國（0298）旗下鴨脷洲單幢新盤弦岸，新錄頂層連天台特色戶成交，為28樓D室，實用面積273方呎1套房設計、連天台151方呎，成交價734.37萬元、實呎2.69萬元，成交價及呎價均創項目新高紀錄，據悉買家鍾情單位3.9米特高樓底，及單位擁深灣遊艇會海景，亦為便利子女上學，買家可獲贈智能家居裝置、儲物櫃等，成交期90日。

翻查資料，莊士中國於2023年6月中，公布弦岸首批50伙價單，折實均呎高見26,862元，以首批折實均呎計，當時貴絕香港仔單幢新盤，發展商原計劃2023年6月底，首輪發售25伙，但開售前突然上載有關停售銷售安排，首批25伙全數停售。

直至今年4月，發展商更新第1號價單，新增多個折扣優惠，價單上50伙基本折扣由原來最高16%折扣，提高至32%，亦有10個單位額外提供7%至9.75%折扣，即折扣率高達41.75%，變相減價。項目今年4月至今累沽10伙，套現總額約4400萬元。

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