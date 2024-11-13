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MK Stay酒店及Capella HTR工廈料快易手

投資物業市場氣氛以有回暖跡象，近月接連錄得全幢物業成交。世邦魏理仕早前獲兩項物業業主委託，放售旺角長沙街11號MK Stay 酒店全幢，以及觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈物業。該行指，兩項目已進入次輪競價標售階段。據悉，兩個項目各收到最少3份標書，入標價亦符合預期，兩物業預計本月開標。

MK Stay 酒店市值2.95億

資料顯示，由投資者持有的MK Stay 酒店，樓高19層，總樓面約2.61萬方呎，提供101個房間，市值約2.95億元，呎價11285元。另由香港電子支付平台銀傳（Yintran）聯合創辦人兼執行董事劉曉黎及相關人士，持有的觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈，面積約10.9萬方呎，指引價3.48億元，呎價約3165元。

Capella HTR工廈指引價3.48億

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，減息周期下，整體氣氛正在改善，預計商業投資市場將有更多成交。他指出，大部分投資者對商鋪市場或酒店物業興趣較積極進取。莫又指，工廈空置率長企走低，明年缺乏新的工業樓面供應，面對網購盛行下，預計市場對工業樓面的需求持續上升。該行對MK Stay 酒店及Capella HTR工廈的銷售前景持樂觀態度，預計有望在短期內完成交易。

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