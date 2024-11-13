隨著樓市「撤辣」、減息及施政報告進一步放寬按揭後，新盤銷售速度正在加快。據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，今年首10個月共推出的41個全新新盤項目，涉及單位總數達13,214伙，而該批項目於今年首10個月內共售出7,701個單位，售出率(以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算)約58.3%，較去年全年約47.7%增加約10.6個百分點，比率連跌3年後首度回升，並創3年新高。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以今年首10個月登場的41個全新盤按戶型劃分，售出最多的是兩房單位，期內共售出3,190伙，售出率達59.7%，相信與自用需求帶動有關；售出第二多的是一房單位，年內首10個月推出的全新盤中，一房單位售出2,253伙，售出率約56.9%；與此同時，開放式單位方面，雖然年內售出單位為各戶型之中最少，但售出率卻是最高，錄約63.1%。一房及開放式單位表現理想，估計有不少來自投資者入市帶動；至於三房或以上單位則售出1,709伙，售出率則為56.2%。
若以項目劃分，今年首10個月登場的41個全新盤中，啟德天璽．天第1期為當中銷售最高的項目；其次是元朗The YOHO Hub II；康城SEASONS PLACE、黃竹坑BLUE COAST、何文田朗賢峯第IIB期則緊隨其後。上述5個項目合共售出超過3,260個單位，佔年內所有全新盤售出的7,701伙約42%。
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