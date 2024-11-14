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OCEAN MARINI風球下2房半戶808萬沽 5年料實蝕18%

市場再錄風球下二手成交。中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城9期OCEAN MARINI本月至今暫錄2宗二手成交，其中一宗為近日於風球懸掛期間錄得，位於1B座中層B室，實用547方呎，兩房連工作間間隔(俗稱「兩房半」)，享海景，以808萬元沽出，實呎14771元。

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