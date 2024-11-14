減息效應下部份屋苑成交價反彈。資料顯示，車公廟站上蓋屋苑溱岸8號，2座中層G室，實用826方呎，3房1套連士多房間隔，設新簇裝修及部份入牆家俬，享河景，近期以1333萬元易手，實呎16138元；單位對下數層另一2座中層G室，9月底以1230萬元成交，是次成交價較早前高103萬元或8%。原業主2012年907.4萬元一手購入，帳面升425.6萬元或47%。

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