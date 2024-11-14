文章日期：2024年11月14日 18:03
資本策略（0497）持有的中環些利街2至4號LL Tower商廈基座，現推出市場放售。第一太平戴維斯指，物業位於該廈地下及2至3樓，總面積約7,082方呎，以現狀連租約出售。第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，物業現時估值約1.5億至1.6億，租金回報約4厘。
LL Tower為一幢於2019年落成的銀座式商廈，物業基座目前主要由餐飲商戶承租，每層面積約2,256至2,551方呎。
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