moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

資本策略放售些利街商廈基座 市值約1.5億

資本策略（0497）持有的中環些利街2至4號LL Tower商廈基座，現推出市場放售。第一太平戴維斯指，物業位於該廈地下及2至3樓，總面積約7,082方呎，以現狀連租約出售。第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，物業現時估值約1.5億至1.6億，租金回報約4厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款