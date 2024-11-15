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崇光啟德店今開幕 設東九最大美妝專區

作為東九龍最主要新興商住發展區的啟德，再有矚目全新商業項目登場；利福國際旗下啟德「The Twins雙子匯」第一期今日正式開幕，包括最大亮點崇光百貨（SOGO）啟德店，吸引不少市民前往光顧。

崇光啟德店設有超過480個品牌，包括22個首次進駐香港的知名品牌，在店內開設其首個品牌專櫃；美妝及護膚專區提供逾110個品牌，為東九龍規模最大美妝及護膚專區，並設有最大型童嬰專區 Baby Mart，集合逾120個嬰兒用品及食品品牌。 

在未來數月，1期的其他設施將陸續啟用，包括提供橫跨3個樓層的餐廳、食肆的「食匯堂」; 佔地 25,000方呎的多功能展覽空間「TT SITE 」：面積超過 19,185 方呎的空中花園、及雕塑公園「 Sky Koen 」。

利福國際集團主席及兼執行董事劉鑾鴻表示，利福國際長期經營理念是擁有自資興建的經營場地，並與時並進，致力持續改進及提升設施水平，務求配合商業夥伴不斷出現的新需求，迎合當今消費者的喜好和習慣，集團對香港長遠前途和經濟充滿信心。

利福國際執行董事劉今蟾補充，作為利福國際在香港首個自資興建項目，集團投入大量資源，務求打造最佳成果，除提供零售體驗，希望上述新地標，能成為鄰近居民及遊客的聚集地。

利福國際執行董事劉今晨表示，項目於設計初期已充分考慮長遠的商業靈活性及管運效率。配合公司環境、社會及管治 (ESG)，集團更投入大量資源，成功取得 LEED 及綠建環評暫定鉑金級認證。

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