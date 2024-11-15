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減息後CCL五周升一周跌 累升2.16%

10月中施政報告推出利好樓市措施後，市場氣氛好轉，具體反映10月21日至10月27日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報138.8點，按周上升0.17%，並連升兩周共1.41%，惟今周升幅收窄；今年9月美國聯儲局首次減息後，CCL五周升、一周跌，現時指數較減息前低位135.86點，累升2.16%，2024年迄今跌幅暫時收窄到5.71%。

隨着11月本地銀行第二次減息，有業主降低議價空間，而美國大選已經塵埃落定，11月本地銀行第二次減息，期望短期CCL於138點到140點爭持。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周共1.41%，惟今周升幅收窄；而CCL雖比減息前的135.86點低位為高，但仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌27.46%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點，仍跌2.95%。

四大分區樓價方面，本周二區升、二區跌，新界東CCL Mass報151.43點，按周升0.98%；新界西CCL Mass報127.52點，按周升0.58%，連升2周共2.19%。

至於市區，九龍CCL Mass報136.05點，按周跌0.15%，連跌2周共0.18%；港島CCL Mass報138.23點，按周跌0.6%。港島、九龍及新界西指數，分別於2016年7月初、9月底及10月底水平徘徊；新界東指數則處2017年2月初水平。

 

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