隨着11月本地銀行第二次減息，有業主降低議價空間，而美國大選已經塵埃落定，11月本地銀行第二次減息，期望短期CCL於138點到140點爭持。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周共1.41%，惟今周升幅收窄；而CCL雖比減息前的135.86點低位為高，但仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌27.46%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點，仍跌2.95%。

四大分區樓價方面，本周二區升、二區跌，新界東CCL Mass報151.43點，按周升0.98%；新界西CCL Mass報127.52點，按周升0.58%，連升2周共2.19%。

至於市區，九龍CCL Mass報136.05點，按周跌0.15%，連跌2周共0.18%；港島CCL Mass報138.23點，按周跌0.6%。港島、九龍及新界西指數，分別於2016年7月初、9月底及10月底水平徘徊；新界東指數則處2017年2月初水平。