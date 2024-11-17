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接管人放售鄧成波家族九龍兩老人院 市值約3.5億元

鄧成波家族旗下部份物業再被接管人推出放售，第一太平戴維斯指，九龍太子道西90至94號大華大廈地下F舖、1樓至4樓全層及天台部分，以及佐敦偉晴街14至42號偉晴閣地下5至6號舖及1樓全層，現推出市場招標，明年2月21日截標，並連同現有租約或交吉出售。據悉，兩項物業每個估值約1.7億至1.8億元，合共約3.5億元。

值得留意，鄧成波家族2018年分別以2.5億元及約3億元購入大華大廈及偉晴閣一籃子物業，合計約5.5億元，及後已售出部份樓面，作價共4704萬元，餘下之物業則於今次推出招標，即使以市值約3.5億元計，連同已出售物業仍不足4億元，即較當年鄧氏購入價低約1.5億元或27%。

上述兩個物業中，大華大廈招標部份面積約2.12萬方呎，1樓至4樓每層的建築面積約5,000方呎，物業設有獨立電梯大堂，直達1樓至4樓，現時主要由護老院租用，最多可收納237 人；另偉晴閣招標出售部份總面積約1.16萬方呎，地舖部分面積約1,600方呎，1樓全層面積約1萬方呎，現時主要由護老院承租，最多可收納124人，物業另設獨立大堂直達1樓。第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的兩項物業中的護老院均可收納120人以上，是區內規模較大的護老院物業，隨著香港人口老化問題日益嚴重，護老院的需求亦不斷增長，「銀髮市場」有價有市，物業位於九龍市中心，並提供穏定租金收入。

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