郭炳聯又指，今年適逢國慶75周年以及新城市廣場40周年，集團響應政府提振地區經濟的號召，將盛事帶入地區，舉辦香港首個商場幻彩煙火匯演，又配合疫情後市民嚮往戶外和一家人活動的趨勢，在政府部門支持下，於三樓和五樓戶外空間舉辦特色市集，凝聚歡樂氣氛刺激消費，幫助商戶爭取生意，實踐中央希望香港「識變、應變、求變」的精神。新地希望今次連串的活動能起示範作用，日後可以繼續靈活使用新地其他商場室外和開放地方，為市民創造更豐富的消閒體驗，促進零售市場，推動本港盛事經濟。