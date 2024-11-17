新地（0016）旗下沙田新城市廣場開業40年，昨晚舉行全港首個商場主辦的全城矚目幻彩煙火匯演，為隆重其事，新地主席兼董事總經理郭炳聯及新地執行董事郭基泓連同多位立法會議員、中聯辦官員和區議員主持活動啟動禮，為盛事揭開序幕。郭炳聯表示，新地一直以實際行動，堅定支持政府的政策，並利用集團的資源和優勢，主動參與推動經濟發展，貢獻香港，新城市廣場是新地以至香港首個以公共交通導向模式發展的大型綜合項目，陪伴幾代沙田居民的成長，協助沙田發展為全港18區中人口最多的地區，新城市廣場更體現新地的「以心建家」精神，憑藉優越、不斷創新的設施和服務，成為香港其中一個人流最暢旺的商場，讓一家三代都能在此享受休閒樂趣。
郭炳聯又指，今年適逢國慶75周年以及新城市廣場40周年，集團響應政府提振地區經濟的號召，將盛事帶入地區，舉辦香港首個商場幻彩煙火匯演，又配合疫情後市民嚮往戶外和一家人活動的趨勢，在政府部門支持下，於三樓和五樓戶外空間舉辦特色市集，凝聚歡樂氣氛刺激消費，幫助商戶爭取生意，實踐中央希望香港「識變、應變、求變」的精神。新地希望今次連串的活動能起示範作用，日後可以繼續靈活使用新地其他商場室外和開放地方，為市民創造更豐富的消閒體驗，促進零售市場，推動本港盛事經濟。