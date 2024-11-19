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滙都II折實均呎1.04萬首推81伙 周六開售 

洪水橋近年最大規模新盤、泛海（0129）元朗洪水橋滙都II，以折實均呎10418元首推81伙，較去年7月同系滙都I首批折實均呎約13747元，低約24%，以搶佔市場購買力，1房折實309.68萬元入場，並於周六（11月23日）先到先得發售。 

可留意是，若對比同區長實（1113）旗下已入伙的#LYOS ，2021年首批折實均呎15503元，滙都II 首批折實均呎更低近33%。 

泛海國際執行董事關堡林表示，是次開價屬「震撼優惠價」，當中兩房戶折實最低呎價9528元，「直逼居屋價」，但私人屋苑沒有轉售限制，但強調項目有加價空間。 

滙都II首張價單提供3種付款方式，推出單位涵蓋1房至3房單位，實用面積299至535方呎，定價由362.2萬至657.3萬元，呎價由11144 至14719元，以最高折扣14.5%計，折實價309.68 萬至561.99萬元，折實呎價由9528 元至12584元。 

入場單位為第6座地下 B02 單位，實用面積 299方呎1房間隔，折實價 309.68萬元，折實呎價約10,357 元 。 

呎價最低為第6座2樓A06室，實用面積 443 方呎兩房間隔，折實價 422.11萬元，折實呎價約 9,528 元。發展商今日上載銷售安排，周六推售。 

至於滙都I，去年推出迄今累售408 伙，佔可售單位約95%，套現逾21億元，當中可銷售3房戶已沽清。

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