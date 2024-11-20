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合富輝煌家族成員1億購山頂道豪宅

市場續錄內地客入市豪宅，其中內地房地產代理服務公司合富輝煌（0733）主席扶偉聰兒子扶而立或相關人士，上月以1億元購入山頂道8號A1座低層A室，單位實用2061方呎、實呎4.85萬元，資料顯示，買家以海外註冊公司迅邦環球有限公司作登記，據買賣文件顯示，買家一欄由扶而立負責簽署；原業主於2012年以8650萬元購入，帳面賺1350萬元或16%。

山頂道8號近月連錄成交，包括禹銘前董事總經理馮耀輝及其女兒馮依琪等，上月以9000萬元售出項目A2座高層A室，實用1869方呎、實呎4.81萬元；馮耀輝等於2012年以7500萬元購入，帳面賺約1500萬元或20%。

雅居樂沽涵碧5伙料蝕逾億

另近年陷入財困的內房雅居樂（3383）或相關人士，近月先後沽出九龍塘畢架山義本道涵碧別墅5伙，新成交包括實用834方呎的低層3A室，成交價850萬元、實呎1.01萬元，雅居樂於2018年以2043.3萬元購入，帳面蝕1193.3萬元，連當年購入時辣稅使費等，料實蝕約1835萬元或90%。

樓齡逾半世紀的涵碧別墅，於2018年獲雅居樂2018年以逾2億元連購9伙，已售出其中5伙、暫套現約5370萬元，連同今次沽售單位，合共料實蝕約1.1億元。

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