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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 貨幣總結餘減少

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.14點子至4.13077%，是11月18日後最低，當日報4.12524%。對上一次由升轉跌是11月18日，當日拆息報4.12524%。

港元現報7.7821元升值11點子，曾貶值最多4點子，報7.7836元，亦曾升值最多16點子，報7.7816元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.99億元，較再上一日減20億元，總結餘是11月14日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.45點子至3.7606%，是11月7日後最低；1星期HIBOR跌2點子至4.01702%，是11月7日後最低；2星期HIBOR升0.21點子至4.1128%，是11月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.31423%，是11月13日後最低；6個月期HIBOR升1.42點子至4.1872%，是11月15日後最高；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.1125%，是11月18日後最低。

美元指數現報106.183貶值0.023點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8349%，終止連續2日收窄，利差是2024年11月08日後最闊，當日差距為-0.8502%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年11月12日，當日利差報-0.8289%。

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