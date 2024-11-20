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陳茂波：適應不確定性和變化是並將成為新的常態

特朗普當選美國總統，地緣政治更為複雜，財政司司長陳茂波在金融峰會第二日會議致辭時表示，面對不斷變化的全球動態，必須保持敏捷、響應迅速並具有創新精神。隨著地緣政治格局的變化和美國新政府的來臨，市場一直在為潛在的逆風做準備，但他認為不需要屈服於悲觀，各國和企業正在適應和轉型，例如內地正在經濟轉型，轉向高質量經濟增長，支持國內消費、技術創新、綠色投資、先進製造業等的，內地企業也在應對地緣政治變化，擴展其全球產業和供應鏈版圖。

對於香港而言，陳茂波指本港的戰略是繼續與美國和歐洲等傳統市場接觸，重點是在共同利益和互利領域進行合作。今年早前他再次訪問美國和歐洲，與金融、商業和行業領袖以及不同背景的企業家會面，雖然有地緣政治陰影，但在許多領域仍然存在合作的潛力和充足的空間，包括從城市規劃到基礎設施，到ESG標準和應對氣候變化。通過促進跨地區交流和在當地進行跨行業討論，可以發現新的合作機會，並確定有前途的共同利益領域進行發展。

陳茂波又指，隨著全球經濟重心的轉移，一帶一路國家和整體上全球南方（Global South），呈現出無限的商業機會。現時全球南方在購買力平價方面佔全球GDP約60%，佔全球進出口的40%以上，單計東盟到2030年，它將成為世界第四大經濟體。

這些市場的特點是經濟增長迅速、年輕人口和中產階級擴展。最重要的是，它們都懷有通過投資基礎設施、綠色轉型和技術來推進進步的強烈願望。在充滿挑戰的全球格局中，它們還在尋求多元化投資和資產配置，可以利用這些新興市場的增長所帶來的機會。

在尋找海外市場機會時，陳茂波指他們的重點不僅僅是投資資本以獲取財務回報。他們致力於促進互惠投資，分享經驗和最佳實踐，對齊專業標準，並建立支持其國家發展目標的合作夥伴關係。他指上述願景完全與本港一致。相信「香港品牌」可以對他們的增長和發展作出重要貢獻，這包括香港的世界級專業服務、技術部門的解決方案以及國際對齊的標準和實踐。

陳茂波表示，雖然全球碎片化帶來挑戰，但香港將會繼續繁榮，適應不確定性和變化是並將成為新的常態。在變化的格局中，調整策略並與本港經濟夥伴協調是必不可少的，本港有國際化和對創新和進步承諾的優勢，必將繼續成為來自世界各地的投資者和企業的有吸引力的合作夥伴。

 

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