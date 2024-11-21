戴德梁行發表報告指，尖沙咀(主要街區商店)於2024年全球主要零售大街排名跌出三甲，被倫敦新邦德街超越，而米蘭蒙特拿破崙大街則升上第一在過去兩年間零售租金上升近三分之一，取代紐約第五大道成爲全球最昂貴購物地段，亦是該行《全球主要零售大街》(Main Streets Across the World) 旗艦報告中，首次由歐洲的零售大街榮登全球榜首。
以時尚和奢華聞名的蒙特拿破崙大街在近年的排名一直穩步上升，並在 2023 年首度躍居第二。在過去12個月，該地段的租金上漲 11% 至每年每平方呎2,047美元，而上第五大道的租金(每年每平方呎2,000美元)則連續第二年持平。在持續強勁的零售商的租賃需求與供應受限的環境下，蒙特拿破崙大街還受惠於歐元兌美元匯率的升值。
儘管香港尖沙咀租金仍錄得增長7%至每年每平方呎1607美元，但倫敦新邦德街呎租增13%，升至每年每平方呎1,762美元，超越尖沙咀，攀升至全球第三最昂貴購物地段。巴黎香榭麗舍大道租金以10%漲幅，維持全球排名第五位，而東京銀座以租金按年增長25%縮小了兩者差距。
亞太區主要零售街區排名方，尖沙咀維持第一，而銅鑼灣亦保持第二位，租金增幅3%；其後為東京的銀座、表參道，而中環排第七，較2023年上升一位，租金按年升6%。
戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown指出，「消費者的可支配支出增加將進一步帶動一線零售地段的表現。這些正面因素轉化爲租金增長動力的速度和力度，將因應各地市場的當地特性及市場動態而不同。今年全球和地區的增長以美國的增幅最爲強勁，各區域中有不少街區錄得雙位數增長，有些街區表現非常卓越，而有些市場卻因各種原因出現租金下調的情况。整體而言，零售大街的表現充分展示出「頂級」市場的實力仍在不斷提升，預期將隨著市場條件改善而持續」。
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