以時尚和奢華聞名的蒙特拿破崙大街在近年的排名一直穩步上升，並在 2023 年首度躍居第二。在過去12個月，該地段的租金上漲 11% 至每年每平方呎2,047美元，而上第五大道的租金(每年每平方呎2,000美元)則連續第二年持平。在持續強勁的零售商的租賃需求與供應受限的環境下，蒙特拿破崙大街還受惠於歐元兌美元匯率的升值。

儘管香港尖沙咀租金仍錄得增長7%至每年每平方呎1607美元，但倫敦新邦德街呎租增13%，升至每年每平方呎1,762美元，超越尖沙咀，攀升至全球第三最昂貴購物地段。巴黎香榭麗舍大道租金以10%漲幅，維持全球排名第五位，而東京銀座以租金按年增長25%縮小了兩者差距。

亞太區主要零售街區排名方，尖沙咀維持第一，而銅鑼灣亦保持第二位，租金增幅3%；其後為東京的銀座、表參道，而中環排第七，較2023年上升一位，租金按年升6%。

戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown指出，「消費者的可支配支出增加將進一步帶動一線零售地段的表現。這些正面因素轉化爲租金增長動力的速度和力度，將因應各地市場的當地特性及市場動態而不同。今年全球和地區的增長以美國的增幅最爲強勁，各區域中有不少街區錄得雙位數增長，有些街區表現非常卓越，而有些市場卻因各種原因出現租金下調的情况。整體而言，零售大街的表現充分展示出「頂級」市場的實力仍在不斷提升，預期將隨著市場條件改善而持續」。

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