近日樓市交投氛圍平淡，具體反映10月28日至11月3日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.81點，按周跌0.71%，是11月初美國總統大選、及聯儲局議息之前一周的市況，樓價連升2周後回軟；CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升、二跌，累升1.44%，惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。