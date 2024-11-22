近日樓市交投氛圍平淡，具體反映10月28日至11月3日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.81點，按周跌0.71%，是11月初美國總統大選、及聯儲局議息之前一周的市況，樓價連升2周後回軟；CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升、二跌，累升1.44%，惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場觀望氣氛濃厚，二手成交減慢；CCL繼續處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，今年樓價暫時累跌6.39%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.98%。
至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報138.31點，按周跌0.59%；CCL(中小型單位)報136.96點，按周跌0.73%；豪宅方面，CCL(大型單位)報142.01點，按周跌0.61%。
上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊結束2周連升，指數同處2016年9月中水平；CCL(大型單位)結束3周連升，指數在2016年9月底水平徘徊。
四大分區樓價三跌、一升，港島CCL Mass報137.21點，按周跌0.74%，連跌2周共1.33%；九龍CCL Mass報134.87點，按周跌0.87%，連跌3周共1.05%；新界東CCL Mass報149.09點，按周跌1.55%。
唯一獨新界西CCL Mass報128.41點，按周升0.70%，連升3周共2.90%。
今年八大樓價指數計，新界東累跌7.57%，CCL(大型單位)跌7.36%，新界西跌6.95%，CCL跌6.39%，CCL(中小型單位)跌6.19%，CCL Mass跌6.10%，港島跌5.81%，九龍跌4.87%。