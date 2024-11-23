資料顯示，上述單位為碧瑤灣27座高層A、C室，實用面積分別1012及1314方呎，原則為兩個相鄰單位，前者屬兩房戶，後者則為三房戶，本月分別以1300萬元及1700萬元各連一個車位售出，呎價分別12,846元及12,938元，而若以單位實用面積共2326方呎、成交價共3000萬元計，平均實呎為12,898元。資料顯示，買家同以Vision Fortune Limited名義作登記，公司董事為鄧耀昇妻子葉靄璇。原業主2009年以共2470萬元購入上述兩單位連兩車位，持貨約15年，帳面獲利530萬元或約21%。

方文雄1838萬購寶雲道舊樓

另市場亦有本地老牌發展商家族入市。資料顯示，中半山寶雲道6C號一個舊樓單位，面積約1017方呎，上月底以1838萬元連兩個車位售出，實呎18,073元，買家為方潤華興盛有限公司，董事包括協成行董事總經理方文雄等。原業主則於2007年1575萬元購入，帳面獲利263萬元或17%。

不過，個別投資者再度沽貨。資料顯示，資深舖位投資者、「銀城物業投資」創辦人何國鴻，本月中以2200萬元售出九龍站漾日居7座中層E室，單位實用面積1074方呎，3房雙套間隔，實呎20,484元，何氏2004年800萬元購入，持貨約20年，帳面獲利1400萬元或1.75倍。

其他二手方面，中原地產資深區域營業經理梁岳宏表示，青衣青泰苑本月暫錄得6宗成交，較上月全月兩宗升兩倍，成交量僅次於私樓翠怡花園的8宗，其中青泰苑A座高層6室，實用面積554方呎，屬3房間隔，以500萬元已補價易手，實呎9025元。原業主2014年475萬元已補價買入，持貨約10年，帳面獲利25萬元或5%。