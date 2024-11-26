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滙都II加推90伙折實均呎逾萬 周六先到先得發售

樓花期約7個月的泛海（0129） 洪水橋滙都II，發展商宣布原價加推90伙，折實呎價9,538元起，折實均呎10,381元，整批單位定於周六先到先得發售。

是次加推90伙，包括11伙一房戶、77伙兩房戶、2伙三房戶，實用297至535方呎，售價由404.5萬至700.3萬元，呎價由11,155 元至13,973 元。扣除最高折扣14.5%後，折實價345.84萬至598.75萬元，折實呎價為 9,538至11,947 元，屬原價加推。

上周六首輪開售至今沽62伙

入場單位為第6座2 樓B09室，實用340方呎，1房間隔，售價404.5萬元，呎價約11,897 元，折實價345.84萬元，折實呎價約10,172 元。另呎價最低單位為第 6 座 2 樓A05室，實用445方呎兩房間隔，售價為496.4萬元，呎價約11,155 元，折實價424.42萬元，折實呎價約9,538 元。

泛海執行董事關堡林表示，滙都II上周六推售81伙，截至今日下午5時，暫累沽62伙，成交金額約2.5億元，成交量佔可售單位近八成；最新成交包括第6座5樓A02室，實用320方呎1房戶，以342.17萬元成交，呎價10,693 元；另第6座2樓 B05 室，實用424方呎兩房戶，則以458.71萬元成交，呎價10,819元。連同滙都I，整個項目迄今累售474伙，並套現約24.5億元。

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