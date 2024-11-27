市場消息指出，上述由合生創展持有的中環中心48、49樓，每層面積約25,695方呎，現以呎價約2萬元放售，每層叫價約5.14億元。資料顯示，合生創展首次入市早於2018年，當年以呎價約4.35萬元、成交價約11.18億元購入49樓全層，至2020年再以呎價約3.8萬元、成交價約9.8億元「溝貨」增購48樓全層。換言之，今次該公司放售價，分別較49樓及48樓於6年前及4年前購入價低6.04億元及4.66億元，幅度即約54%及48%。

五洋4020萬沽逸港居非住宅部分

事實上，中環中心當年獲不少中資公司追捧，但近年均要蝕讓或以超低價格放售，如禹洲集團（1628）持有的21樓，最新放售價已調低至4.5億元，以物業面積約28,127方呎計，呎價僅約1.6萬元，惟有指該面積屬發水面積，實際面積僅24,471方呎，折合呎價則逾1.8萬元。

此外，佳兆業（1638）持有作公司總部的中環中心30樓，近日有指以約5億元放售，物業面積約24,890方呎，呎價約2萬元水平。佳兆業2019年5月8.8395億元購入有關物業，換言之，現放售價較原購入價低逾3.83億元或43%。中環中心近期最矚目的二手成交，要數到今年8月，一個面積3184方呎低層11室，以約4200萬元易手，呎價低見13,191元，為中環甲廈近20年來呎價新低。原業主2019年以呎價3.58萬元購入，意味持貨約5年蝕逾六成離場。

另資料顯示，日資公司五洋建設持有的香港仔海傍道3號逸港居非住宅部分，本月中以4020萬元售出，地下入口面積約800方呎，1樓約1.8萬方呎，共涉約1.88萬方呎，呎價2138元。買家為駿豐國際物業有限公司，公司董事何伙有，今年6月曾向萬科（香港）以8380萬元購入The Campton 1樓公眾停車場全層。

女