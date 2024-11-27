該集團又指，內地房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的40%。因此，推動鋼材脫碳

成為恒隆實現範圍 3 溫室氣體減排目標的關鍵。此次恒隆與寶鋼的低碳排放鋼材交易，彰顯了房地產行業領導者助力中國力爭實現 2060年前碳中和目標的又一案例。寶鋼將為建設中的上海恒隆廣場三期擴建項目提供 1,171 噸 BeyondECO®低碳排放結構鋼以及 325 噸 BeyondECO® 低碳排放鋼筋，該項目預計將於 2026 年完工。

恒隆地產董事長陳文博表示，上海恒隆廣場三期擴建項目選用低碳排放鋼材對恒隆而言具有非凡意義，集團很榮幸能與中國鋼鐵脫碳領域的領軍者寶鋼以及其他行業夥伴攜手合作，為房地產行業的鋼鐵碳排放減量樹立全新標桿，而未來恒隆將繼續在整個價值鏈中踐行可持續發展戰略，包括在杭州恒隆廣場等其他開發項目中應用低碳排放鋼材。