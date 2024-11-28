西岸中環項目總樓面約1184萬方呎，由世界知名建築師Thomas Heatherwick設計的公共藝術中心「西岸漩心」（Westbund Orbit），已於今年3月揭幕，至今已舉辦超過20場時尚、藝術與音樂活動及會議，當中超過70%是首次於內地亮相，包括知名國際藝術家的表演及不同類型展覽。

置地行政總裁史米高（Michael Smith）表示，西岸中環是置地在內地開發住宅、寫字樓、酒店和零售空間，是集團有史以來最大的單項投資項目，突顯了集團對上海以至整個中國市場堅定而長期的承諾。同時，項目體現了專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業的新策略轉向，他更指，集團相信西岸中環將成為生活和商業生態圈。

置地亦表示，將西岸中環納入「置地中環」系列，坐落於上海徐匯濱江區，提供約1184萬方呎的綜合物業，預計將於2028年前分階段落成。西岸中環設258.33萬方呎零售空間、近700萬方呎甲級寫字樓、172.22萬方呎高端濱水住宅、兩座由文華東方酒店集團營運，總面積達59.2萬方呎的酒店，以及53.82萬方呎的文化藝術場館。

其他報道

淘大2房420萬沽 5年料實蝕36%

投資客973萬購柏傲灣3房連約戶

SOLACE年底前推洋房招標 明年超級豪宅樓價看俏

利奧坊‧凱岸開放戶呎租67元 業主回報2.7厘

嘉亨灣低層兩房租2.45萬 呎租49元