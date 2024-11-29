本港今年第二次減息後，樓價走勢反覆；具體反映11月4日至11月10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報138.56點，按周升0.54%；CCL上周跌0.7%、今周升，惟仍高於9月首次減息前135.86點低位，而今年迄今樓價暫時累跌5.88%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報138.56點，按周升0.54%，是11月8日美國聯儲局、本港主要銀行減息0.25厘當周市況，但市場擔憂特朗普上台執政後，加劇中美緊張關係，展望CCL將於136點到140點之間徘徊。