本港今年第二次減息後，樓價走勢反覆；具體反映11月4日至11月10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報138.56點，按周升0.54%；CCL上周跌0.7%、今周升，惟仍高於9月首次減息前135.86點低位，而今年迄今樓價暫時累跌5.88%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報138.56點，按周升0.54%，是11月8日美國聯儲局、本港主要銀行減息0.25厘當周市況，但市場擔憂特朗普上台執政後，加劇中美緊張關係，展望CCL將於136點到140點之間徘徊。
CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌5.88%；指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.96點，按周升0.47%；CCL(中小型單位)報137.65點，按周升0.50%；豪宅方面，CCL(大型單位)報143.06點，按周升0.74%。
上述CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，分別處於2016年9月中、9月底及2017年1月中水平。
四大分區樓價方面，今周三升一跌，而上周則是三跌一升。港島CCL Mass報139.37點，按周升1.57%，結束2周連跌；新界東CCL Mass報151.19點，按周升1.41%；新界西CCL Mass報129.06點，按周升0.51%，連升4周共3.42%。
至於市區，九龍CCL Mass報133.78點，按周跌0.81%，連跌4周共1.85%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、8月底、12月中及2017年1月底水平徘徊。