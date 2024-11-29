中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月中本港銀行跟隨美國減息後，二手交投起動，上月交投暢旺，尤其是藍籌屋苑，平價筍盤早已被市場極速消化，部分心雄業主亦收窄議價空間，加上特朗普即將上任美國總統，市場觀望中美關係發展，令本月二手交投略為放慢，部分買家已逐步轉移視線至二、三線平價屋苑，成交面更廣，二手整體交投仍算穩健。

美孚新邨本月錄得24宗成交，比上月多2宗或升9.1%，平均實呎則輕微下調至9693元，呈價跌量升局面。

港島東太古城本月暫錄23宗成交，按月減30.3%，成交宗數雖減少，但本月錄數宗平均呎價逾1.5萬元單位成交，因此平均實呎不跌反升6.7%，報14783元。

至於新界區，天水圍嘉湖山莊本月價升量跌，錄得24宗成交，較上月43宗減少44%，平均實呎8148元，按月則升1.2%，連升兩個月，創5個月高位。