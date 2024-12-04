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【有片：睇樓手冊】維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化

9月新盤戰場再次聚焦啟德，區內數個全新項目接連登場，當中中海外（0688）牽頭、位於跑道區的維港‧雙鑽，提供702伙，率先打頭陣登場，以折實均呎1.84萬元首推141伙，開放式戶折實入場403萬元起，料短期開展首輪銷售。維港‧雙鑽已取得入伙紙，並提供多元化戶型，可滿足不同買家需要。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

屬啟德「大地主」之一的中海外，旗下最新推售的維港‧雙鑽，由兩座大廈組成，每座再細分為A、B區，共設702伙。據樓書資料顯示，單位實用面積由244至1770方呎，標準戶屬開放式至3房間隔，以及提供1伙特色戶，另有1座低座大廈為住客康樂大樓。

全盤702伙 開放式244呎起

全盤面積最細單位，為第2A座2樓至30樓C室，實用面積244方呎開放式間隔。至於特色戶只設1伙，位於第2B座30樓D室，實用面積1770方呎，採四房雙套間隔、外連611方呎平台及254方呎天台。

只設1伙1770呎連天台特色戶

景觀方面，開放式及1房戶型，主要望內園景，而不少兩房及3房單位，景觀相對較佳，如向東望九龍灣內海、海濱長廊及東九龍市景，或者向西、外望啟德都會公園及啟德體育園，估計有機會望到維港，惟附近仍有不少興建中的地盤，料部分單位的景觀，將來或有變數。

維港‧雙鑽同步開放現樓示範單位外，亦於九龍灣國際交易中心的展銷中心，搭建3個共兩款戶型的示範單位，為項目主打的1房及兩房戶。

首先參觀第1B座28樓H室連裝修示範單位，實用面積493方呎，設計師將單位改成1房間隔，單位樓層高度約3.15米，以白色及淺灰色為主調，客廳、飯廳可明確分隔，飯廳擺放4人餐桌椅，客廳放置白色梳化，擺放電視機的特色牆飾以雲石紋裝飾，與大廳地面的雲石地磚呼應，大廳外連「三合一」露台。

部分單位可望啟德體育園

原則的兩個房間打通後，戶主可三邊上落牀，一側訂做衣櫃，睡牀對面設書枱，房內採光度不俗。廚房設曲尺形黑色石紋煮食工作枱，配以木紋面板廚櫃，提供更多備餐及儲物空間。上述單位亦有提供無改動交樓標準的示範單位供參考。

另一單位以第1A座28樓B室為藍本，以「清水房」展示，屬實用面積305方呎1房間隔；長形大廳外連「三合一」露台，廳內一側設開放式廚房，項目的標準單位選用包括德國品牌Miele或西門子家電。房間以套房設計，間隔方正實用，浴室潔具配備德國品牌Duravit等。

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