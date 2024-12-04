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仲量聯行：新盤去庫存正改善 料明年底至近供求平衡

減息下近月多個新盤先後推售，令新盤庫存量有所下降。仲量聯行公布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，以過去一年一手住宅成交量，推算現有一手私人住宅供應量(樓花及已落成項目未售出的單位數目)，住宅市場已由2023年高峰期需時101.6個月消化新供應，回落至今年10月78.2個月，預期新盤庫存將於明年底緩和至供求較平衡的水平。

該報告引述房屋局預計，未來三至四年將有約108,000個私人住宅單位供應，較2021年樓價高位時僅增加一成。住宅新供應由2021年12月時需時54.4個月消化供應量，急升至2022年的95.4個月，並於2023年見頂至101.6個月，反映市況下行。最新數據則顯示，截至今年9月已回落至78.2個月，反映新盤供應量高企的情況正逐漸改善。

消化供應由去年101.6個月大減至78.2個月

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望明年，若一手成交量能回復至每年18,000個單位（較今年預期高不足一成），住宅新供應可望於明年12月降至只需58個月便可消化，接近2021年較為平衡時期的水平。雖然現時未售出單位存貨量仍高，但前瞻性供應指標卻呈相反走勢。最值得注意的是，已批出土地上可隨時動工的單位數目的潛在單位數目已降至10,000 個，為2012年有紀錄以來新低，並較2023年3月的25,000個大幅回落，預示中期存貨增長或會放緩，而此趨勢長遠可緩和新盤價格戰的情況。

明年底可望減至58個月 

此外，該行又指，發展商積極管理其發展項目，實際供應過剩的程度或較統計數字所反映的更為溫和。供應管理策略包括調整施工時間表、改變項目用途及優化推盤步伐。新地（0016）因設計變更而修改掃管笏項目時間表正正反映這趨勢。此外，今年至少七個住宅項目將部分未售單位轉作出租用途，這些策略性應對或令實際供應低於預期數字，加快市場回復健康水平。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，展望未來，影響本港樓市的主要宏觀因素正見緩和，惟地緣政治不明朗，特別是中美貿易戰或會升溫，仍是主要憂慮。儘管目前市況復蘇路途仍見曲折，但基本因素改善將為市場穩定帶來契機。

 

 

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