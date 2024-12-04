相關報道：金管局推一次性樓花按揭特別安排 容許銀行提供最高八成按揭貸款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次金管局為樓花住宅物業按揭貸款作出特別安排，做法適時，可協助早年以樓價高位購買樓花物業，並選用建築期付款的買家，解決因現時樓價回調約兩成半，並未能額外籌措首期而未能上會的問題，估計能協助過千名樓花買家更易上會，另外，放寬供款入息比率上限亦可助買家更易通過入息審查。

曹德明提醒，置業涉及金額龐大，入市前應做好充足準備，以確保交易能順利完成。申請按揭時財政預算要鬆動，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，及應對未來不確定的風險。此外供款亦要預鬆，經濟未完全復蘇，置業時應該量力而爲，審視自身供款及承受風險的能力，建議首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，如日後有需要才考慮轉換更大的單位。

其他報道

投資客1080萬購太古城3房戶 原業主40年勁賺逾千萬

仲量聯行：新盤去庫存正改善 料明年底至近供求平衡

昇薈3日3成交 3房1228萬易手9年升25%

MONACO ONE三房租4萬元 呎租60元

維港匯開放戶租1.65萬 業主享2.7厘回報

【睇樓手冊】DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致

【有片：睇樓手冊】維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化