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經絡曹德明：新按揭措施料能助逾千名樓花買家更易上會

金管局今日向銀行發出指引，放寬樓花物業最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，新安排涵蓋於2021年1月1日至2023年12月31日簽訂臨時買賣合約並且以建築期付款的自用樓花住宅物業。

相關報道：金管局推一次性樓花按揭特別安排 容許銀行提供最高八成按揭貸款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次金管局為樓花住宅物業按揭貸款作出特別安排，做法適時，可協助早年以樓價高位購買樓花物業，並選用建築期付款的買家，解決因現時樓價回調約兩成半，並未能額外籌措首期而未能上會的問題，估計能協助過千名樓花買家更易上會，另外，放寬供款入息比率上限亦可助買家更易通過入息審查。

曹德明提醒，置業涉及金額龐大，入市前應做好充足準備，以確保交易能順利完成。申請按揭時財政預算要鬆動，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，及應對未來不確定的風險。此外供款亦要預鬆，經濟未完全復蘇，置業時應該量力而爲，審視自身供款及承受風險的能力，建議首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，如日後有需要才考慮轉換更大的單位。

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