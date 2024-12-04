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中原按揭王美鳳：金管局出招料可減低違約風險

金管局今日向銀行發出指引，放寬樓花物業最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。

相關報道：金管局推一次性樓花按揭特別安排 容許銀行提供最高八成按揭貸款

中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，相信有關特別安排即時幫助2021年至2023年期間選用建築期付款而現時準備上會的樓花買家，減少因估值下足而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂之風險。樓價自2021年高位下跌約27%，而當中於2021年至2023年買入樓花並選用建期的買家，若現時準備申請按揭上會，或因樓價已下跌10%至逾20%而出現估價不足，由於銀行計算按揭成數以樓價及估值之低者為準，當估值下跌，意味實質按揭成數下降，買家需增加首期差額方可上會。

現時金管局容許銀行向有關買家提高按揭成數至八`成，以及供款佔入息比率上限提高至6成，有效幫助抵銷因估值不足而令按揭金額下跌的問題，幫助樓花買家面對估值不足仍可基於按揭成數提高而無需補付首期差額順利上會，又或減少首期差額之負擔，避免因手頭資金不足而面臨違約風險。

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