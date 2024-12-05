長實執行董事趙國雄早前接受本報專訪時表示，位處跑道區前臨維港地段的Victoria Blossom第1期，如獲批預售樓花，期望最快12月登場，並指現時本港樓市已經觸底、推盤「不需再掟深水炸彈」。

上月其他獲批預售樓花的私宅，包括新地（0016）早前熱賣的啟德天璽‧天，其第2期涉584伙，亦獲批預售，意味有機會與Victoria Blossom第1期對撼，預計明年6月落成。

若以單位總數計，則以信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城第13A、13B期，規模最大，分別涉1284伙、1266伙，即合共有2550伙，預計2027年3月落成。

豪宅方面，九倉（0004）旗下、會德豐負責銷售的九龍龍翔道188號項目，第1、2、3期分別提供73伙、14伙、46伙，即合共133伙，預計今年12月底落成。

至於新界，萬科香港牽頭發展的大埔馬窩路第2、3期，上月獲批預售樓花，分別提供682伙、565伙，即合共1247伙，預計2026年7月底落成。

可留意是，11月沒有全新項目入紙申請預售樓花，為今年7月後再現，亦屬今年第三次沒有項目新申請預售樓花。