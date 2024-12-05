moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

ONE STANLEY伙美聯為買家送總值750萬置業優惠

建灝地產旗下現樓項目ONE STANLEY，與美聯物業合作推出置業優惠，即日起至12月31日，透過美聯選購項目指定一手洋房的首3名買家，每位可獲價值約250萬元「子女卓越教育基金」置業優惠，優惠合共總值約750萬元。另美聯特別增設豪華車隊服務，將為VIP客人提供豪華7人車接送服務，由上環信德中心及金鐘萬豪酒店出發前往ONE STANLEY 參觀單位。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY的買家約六成為本地客，約四成來自中國內地，整體自用比例約達七成，而本地客戶不乏家庭客及家長客。美聯首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，港島山頂南區傳統超級豪宅區於本季的10月及11月份，共錄得約21宗買賣成交，當中佔14宗為逾5000萬元成交，過去兩個月，區內錄得4宗一手買賣，當中2宗ONE STANLEY，包括分層戶及洋房各1宗成交，涉及金額分別為6,752萬元及9,614萬元。

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，今年第四季(截至11月底)計，全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約124宗，較第三季約73宗上升約七成，成交量已創出自2018年第二季後的26個季度、即逾6年半新高。按區域計，第四季首兩個月港島區逾5,000萬元一手成交佔約39宗。

可留意是，今年首11個月全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約381宗，較去年全年約200宗已大幅上升逾九成，更較2022年約113宗大升約2.37倍，有望超越2018年的392宗高位，將創自2013年一手例生效後的有紀錄新高。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款