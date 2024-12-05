建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY的買家約六成為本地客，約四成來自中國內地，整體自用比例約達七成，而本地客戶不乏家庭客及家長客。美聯首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，港島山頂南區傳統超級豪宅區於本季的10月及11月份，共錄得約21宗買賣成交，當中佔14宗為逾5000萬元成交，過去兩個月，區內錄得4宗一手買賣，當中2宗ONE STANLEY，包括分層戶及洋房各1宗成交，涉及金額分別為6,752萬元及9,614萬元。

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，今年第四季(截至11月底)計，全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約124宗，較第三季約73宗上升約七成，成交量已創出自2018年第二季後的26個季度、即逾6年半新高。按區域計，第四季首兩個月港島區逾5,000萬元一手成交佔約39宗。

可留意是，今年首11個月全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約381宗，較去年全年約200宗已大幅上升逾九成，更較2022年約113宗大升約2.37倍，有望超越2018年的392宗高位，將創自2013年一手例生效後的有紀錄新高。