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聖誕V Walk、V city商場680萬宣傳 料人流生意升8至12%

聖誕將至，新地（0016）旗下南昌站V Walk及屯門V city商場，斥資逾680萬元宣傳推廣，除以薑餅人大型裝置、互動遊戲及一系列精彩聖誕活動，吸引一家大小到場外，商場亦派發價值超過220萬元的旅客獎賞，並續送3,000張口岸車票，提供交通及購物一條龍服務；另商場亦與一眾商戶聯手推出多個聖誕消費禮遇，包括「聖誕 DOUBLE 賞」多項消費獎賞及產品折扣、消費賞最抵 Häagen-Dazs™雪糕火鍋買一送一券。

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，聖誕節商場內氣氛濃厚，很多人喜愛約友人外出玩樂，加上V Walk 及V city戰術性推多項聖誕消費禮遇，有望帶動商場人流及生意額升逾8至12%。她又指，聖誕節將至，市民大多選擇與家人朋友外出慶祝及聚餐共度佳節，不少人會提早向餐廳訂座享聖誕大餐，預計場內餐飲商戶生意額較去年同期增長約20%。另外，為迎合健康食品之龐大需求，V city 特意著力重整租戶組合並打造「保健/海味區」，The Point會員憑0積分可免費換領總值逾5,600元「保健/海味區」商戶及商場購物禮券，加上多個商戶推出新張優惠，期望帶旺「保健/海味區」及刺激消費，料海味及健康食品生意額升幅達2至3成。

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