新地代理租務副總經理孫雅茵表示，聖誕節商場內氣氛濃厚，很多人喜愛約友人外出玩樂，加上V Walk 及V city戰術性推多項聖誕消費禮遇，有望帶動商場人流及生意額升逾8至12%。她又指，聖誕節將至，市民大多選擇與家人朋友外出慶祝及聚餐共度佳節，不少人會提早向餐廳訂座享聖誕大餐，預計場內餐飲商戶生意額較去年同期增長約20%。另外，為迎合健康食品之龐大需求，V city 特意著力重整租戶組合並打造「保健/海味區」，The Point會員憑0積分可免費換領總值逾5,600元「保健/海味區」商戶及商場購物禮券，加上多個商戶推出新張優惠，期望帶旺「保健/海味區」及刺激消費，料海味及健康食品生意額升幅達2至3成。